KUKIZ15 na bakier z lex Kukiz. Nie stosuje się do „bata na kombinatorów”

Co na to Paweł Kukiz? – Nie jestem członkiem tej partii, nigdy nim nie byłem, lecz jedynie wyraziłem zgodę na używanie mojego nazwiska na potrzeby jej nazwy. Choć akronim KUKIZ można rozszyfrować też jako Koniec Układu Korupcji I Złodziejstwa – mówi, odsyłając do szefa partii, posła Jarosława Sachajki.

Jarosław Sachajko zdziwiony uchwałą PKW

Ten ostatni w 2021 roku był w Sejmie przedstawicielem wnioskodawców projektu ustawy, więc powinien znać ją od podszewki. Mówi nam, że jest zdziwiony uchwałą PKW. – Partia zleciła usługę dotyczącą Biuletynu Informacji Publicznej informatykowi. Zwrócę się do niego o wyjaśnienia – zapowiada.

Czytaj więcej Polityka Koniec Palikota jako polityka. Sąd wyrejestrował założony przez niego Twój Ruch Jeszcze zanim kontrowersyjny biznesmen trafił do aresztu z powodu rzekomych oszustw, symbolicznie zakończyła się jego kariera polityczna. Z ewidencji została wykreślona partia, z którą święcił tryumfy w Sejmie.

Zaznacza, że rejestry opublikowane przez partię w internecie i tak są puste, bo KUKIZ15 nie zawiera żadnych umów i nie dostaje wpłat powyżej 10 tys. zł. Kłopot w tym, że nie są to pierwsze problemy ugrupowań skupionych wokół Kukiza z przestrzeganiem „bata na kombinatorów”.

Przepisy weszły w życie w lipcu 2022 roku, gdy działała jeszcze pierwsza partia Kukiza K’15. W styczniu 2023 roku sąd wykreślił ją z ewidencji z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego, a wcześniej nie opublikowała rejestru ani umów, ani wpłat.

Problemy z przestrzeganiem przez partie Pawła Kukiza jego własnych przepisów

Środowisko Pawła Kukiza zarejestrowało nową formację KUKIZ15. W maju 2023 roku alarmowaliśmy, że również ono nie prowadzi rejestrów umów i wpłat. Do naszego artykułu partia wysłała sprostowanie. Tłumaczyła, że w tamtym czasie postanowienie o wpisie partii KUKIZ15 do rejestru nie było jeszcze prawomocne, w związku z czym nie ciążył na niej obowiązek prowadzenia rejestrów. W odpowiedzi na to sprostowanie argumentowaliśmy, że PKW od lat stoi na stanowisku, że partia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru, nawet jeśli jest nieprawomocny.