Tomasz P. Terlikowski: Cytujesz katechizm, jesteś jak Luter Kard. Walter Kasper AFP

Cyrk – tak najkrócej określić można to, co ostatnio dzieje się po postępowej stronie Kościoła katolickiego. Nie, to nie jest już ani chaos, ani zamęt, ale właśnie cyrk, i to cyrk latający na miarę Monthy Pythona.

Mocnym przykładem takiego właśnie zjawiska jest ostra krytyka, jaką kardynał Walter Kasper skierował przeciwko „Manifestowi wiary" kardynała Gerharda Müllera. Ten ostatni wybrał kilkanaście prawd i cytatów z Katechizmu Kościoła katolickiego, które – jego zdaniem – są ostatnio niechętnie przytaczane, i podkreślił, że milczenie w tej sprawie jest potężnym błędem pasterzy Kościoła. „To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na »oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy«. To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi »z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia« (2 Tes 2, 10)" – napisał kardynał Müller. Co na to kardynał Kasper? Odpowiedź jest tak absurdalna, że aż trudno potraktować ją poważnie. Otóż postępowy purpurat uznał, że cytowanie Katechizmu Kościoła katolickiego to akt schizmatycki, a...