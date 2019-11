Warszawa tnie budżet dla schroniska. Interweniuje premier

Przeciwko tej propozycji opowiedział się m.in. obecny europoseł, a w wyborach samorządowych rywal Rafała Trzaskowskiego, Patryk Jaki.



"Trzaskowski, który w kampanii fotografował się z psami obcina 1.5 mln zł na schronisko dla zwierząt! Było na palety, tramwaje różnorodności, LGBT + a i tak już mocno niedofinansowanemu schronisku „ na Paluchu” grozi teraz zamknięcie" - napisał Jaki na Facebooku (pisownia oryginalna - red.).





Do sprawy odniósł się przewodniczący Komisji, Marek Szolc z KO.

Zauważył, że komisja wystąpiła o zwiększenie zaproponowanej kwoty o 800 tys., do 9,1 mln zł.



Jego zdaniem jest to kwota wystarczająca do zaspokojenia potrzeb placówki.



"Na szczęście ilość zwierząt, którymi musi opiekować się schronisko spada, co oznacza, że koszty jego funkcjonowania stają się niższe" - napisał przewodniczący.