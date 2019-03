O 7 rano otwarto lokale wyborcze w Gdańsku. Mieszkańcy miasta wybierają prezydenta, który zastąpi zamordowanego w styczniu Pawła Adamowicza.

Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Do tej godziny trwa również cisza wyborcza, za jej złamanie grozi kara nawet do 1 mln złotych.

O fotel prezydenta Gdańska walczą: Aleksandra Dulkiewicz, 39-letnia prawniczka, była zastępczyni Pawła Adamowicza, Grzegorz Braun - reżyser, 51 lat oraz przedsiębiorca Marek Skiba (46 lat).

Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska kandydatów, głos jest ważny, jeśli krzyżyk znajdzie się przy jednym z nich. Jeśli będzie ich więcej albo nie będzie wcale - głos będzie nieważny.

Wybory będą ważne, jeśli weźmie w nich udział 50 proc. uprawnionych do głosowania.

Jeśli jeden z kandydatów w dzisiejszym głosowaniu trzyma więcej niż 50 proc. głosów - wybory skończą się na pierwszej turze. Jeśli żaden ze startujących nie otrzyma tylu głosów - odbędzie się druga tura, w której weźmie udział dwóch kandydatów z największą liczbą głosów.

Przedterminowe wybory w Gdańsku odbywają się w związku z wygaśnięciem mandatu Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia w wyniku ataku nożownika Stefana W. podczas finału WOŚP.