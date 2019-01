Rzecznik KEP: Miejscem religii w naszej kulturze jest szkoła

Tradycja polska jest taka, że religia zawsze była w szkole. Wyrzucanie jej ze szkoły jest wracaniem do czasów komunizmu - mówił w TVN24 rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Adrianik.

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ks. Rytel-Adrianik przytaczał "dane ze wszystkich diecezji", w latach 2014-2015 87 proc. rodziców zapisało swoje dzieci na lekcje religii w szkołach.

Zdaniem rzecznika KE jest to dowód na to, że to właśnie rodzice chcą, aby religia była nauczana w szkole i "Kościół im tylko pomaga".

Rzecznik ocenił, że przedstawiona niedawno przez Barbarę Nowacką i Inicjatywę Polską propozycja wycofania religii ze szkół "uderza w zasadę bezpłatnej edukacji", gdyż rodzice, którzy chcą zapewnić dzieciom wychowanie i nauczanie moralne i religijne mają prawo do tego, by to nauczanie było opłacane z ich podatków - w bezpłatnych szkołach.

Rytel-Adrianik stwierdził, że obecność religii w szkołach jest "polką tradycją", z której wyłamano się jedynie podczas 40 lat komunizmu. Usunięcie religii ze szkoły byłoby więc powrotem do tych czasów.

Ksiądz powiedział również, że jedno, co można zrobić, to podnieść poziom nauczania religii.

- Jak przy każdym przedmiocie, zawsze może być lepiej, dlatego są wydziały katechetyczne w każdej diecezji, żeby był jak najlepszy poziom wykładania religii - mówił rzecznik.

Zwrócił również uwagę na to, jak wiele poświęcenia katecheci wkładają w lekcje religii.

- Trzeba podkreślić to poświęcenie i pewien poziom, który jest utrzymywany w nauczaniu religii - dodał ksiądz.

Ks. Rytel-Adrianik był również pytany o kwestię pedofilii wśród księży. Zapewnił, że w pierwszej połowie tego roku ukaże się raport obejmujący dane ze wszystkich diecezji, dotyczący takich przypadków. Zostanie opracowany przez Instytut Statystyki Kościoła i Centrum Ochrony Dziecka.

Rzecznik KEP przyznał, że problem pedofilii, z którym "Kościół katolicki w Polsce zmaga się od 10 lat", jest problemem społecznym, ale stanowisko Kościoła w tej sprawie jest jasne - to grzech i przestępstwo.