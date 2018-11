Cejrowski podpalił flagę Unii Europejskiej

Wojciech Cejrowski, podróżnik i pisarz, był gościem Michała Rachonia w programie "Minęła 20" w TVP Info. Podczas nagrania spalił papierową flagę UE.

TVP Info ten fragment wycięła, ale znalazł się on w zapisie audycji na kanale Cejrowskiego na YouTube - pisze Onet.pl.

Audycja została wyemitowana w TVP Info w ubiegły czwartek. Rachoń i Cejrowski rozmawiali m.in. na temat incydentu podczas Marszu Niepodległości w Warszawie, podczas którego członkowie Młodzieży Wszechpolskiej spalili flagę UE.

Policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 tys. zł za wskazanie osoby, która dokonała tego wykroczenia. Wkrótce potem skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej doniósł, że to prezes tej organizacji spalił unijną flagę. Gest ten odebrany został jako kpinq z policji.

Cejrowski, komentując to zdarzenie, stwierdził, że w Stanach Zjednoczonych nikt nie zainteresowałby się takim wydarzeniem. Jego zdaniem, Unie Europejska nie jest państwem i jej flaga nie jest chroniona, a poza tym - "ktoś sobie kupił flagę i może ją spalić jeśli chce".

- To jest kawałek papieru, to jest moja własność i mogę z nią robić co mi się żywnie podoba w mojej kajucie – stwierdził Cejrowski i podpalił dwie małe flagi UE: papierową oraz plastikową.