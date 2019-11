Nobel do wymiany?

Istnieje wiele sprzecznych scenariuszy powstania wszystkiego, co nas otacza. Większość kosmologów skłania się do modelu Lambda-CDM (Lambda cold dark matter), znanego także jako model standardowy kosmologii.

Łączy on klasyczną koncepcję Wielkiego Wybuchu, inflacji przestrzeni, istnienia ciemnej materii i ciemnej energii. Dotychczas model standardowy kosmologii zgadzał się ze wszystkimi obserwacjami. Był jednak obszar badań, który sprawiał naukowcom pewien problem: jakim sposobem galaktyki zachowują spójną strukturę dyskową. Dopiero wprowadzenie do teorii ciemnej materii uznano za rozwiązanie tej zagadki.

Czy zatem wszechświat jest starszy, czy stosujemy niewłaściwy model? Żeby ominąć te nieścisłości, odwołano się do istnienia niewidzialnych i nieoddziałujących z niczym innym cząstek, które są w rzeczywistości spoiwem galaktyk i ich gromad.

W 1976 roku obserwacje Zwicky'ego potwierdziła Vera Rubin, astrofizyczka z Carnegie Institution of Washington. Wskazała, że gwiazdy skupione bliżej centrum galaktyki wcale nie poruszają się szybciej względem środka niż te na obrzeżach galaktyki. Wręcz odwrotnie. To gwiazdy zewnętrzne poruszają się szybciej względem środka galaktyki niż wewnętrzne. A mimo to nie wystrzeliwują w przestrzeń niczym kamienie z trebusza. Na obszarach peryferyjnych galaktyk grawitacja powinna być słabsza, a prędkość peryferyjnych gwiazd powinna maleć.