NASA: Pozyskaliśmy tlen z atmosfery Marsa

Pozyskanie tlenu z powietrza na Marsie udało się osiągnąć dzięki urządzeniu, w który wyposażono łazik Perseverance. Łazik wylądował na powierzchni Marsa 18 lutego.

Jak czytamy w depeszy Reutersa urządzenie, które pozyskało tlen z marsjańskiego powietrza to tzw. MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment). NASA informuje, że MOXIE pozyskało ok. 5 gram tlenu, co pozwoliłoby jednemu astronaucie na oddychanie przez niespełna 10 minut.

To pierwszy w historii przypadek pozyskania surowca naturalnego na obcej planecie w celu bezpośredniego wykorzystania go przez człowieka - pisze Reuters.