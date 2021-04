Udany start rakiety Falcon 9. Na pokładzie czwórka astronautów AFP

W piątek z bazy NASA, znajdującej się na przylądku Canaveral na Florydzie, wystartowała rakieta Falcon 9, należąca do firmy SpaceX Elona Muska. To pierwszy załogowy start rakiety i kapsuły, które wykorzystano we wcześniejszych misjach.