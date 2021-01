Dwie asteroidy wielkości piramidy w Gizie miną Ziemię

Pierwsza z tych asteroid - nazwana 2020 PP - 23 stycznia o godzinie 12:26 czasu polskiego. W tym momencie znajdzie się w odległości 6,92 mln km - ok. 18 razy większej niż wynosi średnia odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem.

Asteroida ma średnicę ok. 370 metrów i minie naszą planetę z prędkością ok. 30 tys. km na godzinę względem Ziemi.

Asteroidę PP 2020 odkryto w 2020 roku. Okrąża ona Słońce w ciągu 381 dni.

Druga asteroida (2010 JE87) minie Ziemię 25 stycznia o 19:17 czasu polskiego - wówczas znajdzie się w odległości ok. 5,95 mln km od Ziemi. Jej średnica wynosi ok. 320 metrów. Asteroida minie Ziemię z prędkością 53,7 tys. km na godzinę (to ok. 45 razy więcej niż wynosi prędkość dźwięku).