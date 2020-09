Na Księżycu jest groźne dla astronautów promieniowanie

Astronauci, którzy wezmą udział w misji księżycowej, będą narażeni na od dwóch do trzech razy silniejsze promieniowanie niż astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia - donoszą naukowcy.

Chiński lądownik znajdujący się po drugiej stronie Księżyca dostarczył pierwsze pełne pomiary narażenia na promieniowanie, co jest istotną informacją dla NASA i innych stron, które chcą wysłać astronautów na Księżyc.

Chińsko-niemiecki zespół doniósł o danych dotyczących promieniowania zebranych przez lądownik Chang'e 4.

- Jest to ogromne osiągnięcie w tym sensie, że mamy teraz zbiór danych, które możemy wykorzystać do porównania naszego promieniowania i lepszego zrozumienia potencjalnego zagrożenia dla ludzi na Księżycu - powiedział Thomas Berger, fizyk z Niemieckiej Agencji Kosmicznej.

- Astronauci otrzymaliby od 200 do 1000 razy więcej promieniowania na Księżycu niż my na Ziemi lub od pięciu do dziesięciu razy więcej niż pasażerowie lotów transatlantyckich - zauważa Robert Wimmer-Schweingruber z Uniwersytetu Christiana-Albrechtsa w Kilonii.

- Różnica polega na tym, że nie lecimy takim lotem tak długo, jak długo astronauci badają Księżyc - tłumaczy. - Ludzie nie są stworzeni do tych poziomów promieniowania i powinni się chronić, gdy są na Księżycu - dodaje.

Poziom promieniowania jest zbliżony na całej powierzchni Księżyca. Niższy poziom może być tylko w okolicach głębokich kraterów.