Zaobserwowano największą eksplozję gwiazdy w historii

Ich zdaniem może to być rodzaj supernowej, która do tej pory występowała tylko w teorii.

Supernowa, uwalniając dwa razy więcej energii niż jakakolwiek inna zaobserwowana do tej pory eksplozja gwiezdna, nastąpiła około 4,6 miliarda lat świetlnych od Ziemi w stosunkowo małej galaktyce - poinformowali naukowcy.

Gwiazdy giną w rożny sposób. Kiedy masywna gwiazda - ponad ośmiokrotnie większa od masy naszego Słońca - zużywa swoje paliwo, ochładza się i jej jądro zapada się, wywołując fale uderzeniowe, które powodują, że jej zewnętrzna warstwa wybucha tak gwałtownie, że może przyćmić całe galaktyki.

Naukowcy, którzy obserwowali eksplozję przez dwa lata, aż do momentu, gdy jej jasność spadła do 1 procenta jej maksymalnej jasności, stwierdzili, że mogła ona być przykładem niezwykle rzadkiej supernowej.

Pulsacyjna supernowa powstaje w wyniku niestabilności kreacji par cząstka-antycząstka. - To odkrycie pokazuje, że we wszechświecie pozostało wiele ekscytujących i nowych zjawisk do odkrycia - mówi Peter Blanchard z Uniwersytetu Northwestern w stanie Illinois.

Zdaniem Nicholla takich masywnych gwiazd było na początku wszechświata więcej. - Natura tych pierwszych gwiazd jest jednym z wielkich pytań w astronomii - powiedział.