Tajemnicze eksplozje. Naukowcy odkryli najjaśniejsze światło

Do wybuchów doszło niespodziewanie i trwały zaledwie kilka sekund. Zaledwie 50 sekund po tym, jak satelity odnotowały drugą eksplozje, teleskopy na Ziemi przekierowano tak, by zarejestrowały strumień tysięcy cząstek światła.

Eksplozje były wybuchami promieniowania gamma. To krótkie erupcje najbardziej energetycznej formy światła we wszechświecie.

- Są to zdecydowanie najbardziej energetyczne fotony, jakie kiedykolwiek odkryto w wyniku wybuchu promieniowania gamma - powiedziała Elisa Bernardini, naukowiec zajmująca się promieniowaniem gamma.

Zdarzenie analizowało 300 naukowców z całego świata. Wyniki ich prac opublikowano w magazynie Nature.

Wybuchy promieniowania gamma zdarzają się prawie codziennie. Dochodzi do tego niespodziewanie i trwa to tylko kilka sekund. Jednak te wysokoenergetyczne eksplozje pozostają dla naukowców pewnego rodzaju tajemnicą. Astronomowie myślą, że dochodzi do tego w wyniku kolizji gwiazd neutronowych lub supernowych - zdarzeń, w których gwiazdom kończy się energia, poddają się własnej grawitacji i zapadają się w czarne dziury.

- Wybuchy promieniowania gamma są najpotężniejszymi eksplozjami znanymi we wszechświecie i zazwyczaj uwalniają więcej energii w ciągu kilku sekund niż nasze słońce przez całe życie - powiedział naukowiec David Berge.

Eksplozja, do której doszło 14 stycznia została odnotowana przez dwa satelity NASA. Do zdarzenia doszło w galaktyce odległej o ponad 4 miliardy lat świetlnych od Ziemi. Natychmiast dane przesłano do ośrodków na całym świecie. Już 27 sekund późnej astronomowie na Wyspach Kanaryjskich zwrócili dwa teleskopy MAGIC w kierunku otrzymanych współrzędnych.