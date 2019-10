Droga Mleczna "kradnie" sąsiadom galaktyki

W kosmosie wszystko wokół siebie orbituje. Księżyc orbituje wokół Ziemi, a Ziemia wokół Słońca. Podobnie orbitują galaktyki. Wokół naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, orbituje ponad 50 galaktyk satelitarnych. Największa z nich to Wielki Obłok Magellana. Jest on uważany za galaktykę nieregularną, jednak jeśli dobrze mu się przyjrzeć, ma wyraźny kształt zdeformowanej spirali. Wielki Obłok Magellana znajduje się 162 980 lat świetlnych od nas. Ma średnicę 14 000 lat świetlnych, a waży w przybliżeniu tyle, co 10 miliardów Słońc. Tą karłowatą galaktykę można wypatrzeć na nocnym niebie półkuli południowej.

