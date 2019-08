Astronomowie odkryli planetę, na której rok trwa 100 lat

Planeta, której masa jest trzykrotnie większa od masy Jowisza, wykonuje pełny obrót wokół gwiazdy w ciągu 45-100 ziemskich lat (tyle trwa zatem "rok" na HR 5183b). Jej orbita ma kształt podobny do kształtu jaja - pisze CNN. O odkryciu można przeczytać w "Astronomical Journal".

"Inne planety znajdujące się daleko od swoich gwiazd mają zazwyczaj orbity bardziej koliste. Z faktu, że ta planeta charakteryzuje się tak wysoką ekscentrycznością wskazuje na różnice w sposobie w jaki planeta powstała lub w jaki ewoluowała, w porównaniu do innych podobnych planet" - czytamy w magazynie.

Astronomowie odkryli planetę wykorzystując efekt Dopplera w spektroskopii astronomicznej.

Zespół z California Institute of Technology kierowany przez prof. Andrew Howarda obserwował gwiazdę przez lata, by wreszcie móc ogłosić odkrycie planety.

- Przez niemal 20 lat nasze dane nie wskazywały na obecność żadnej planety krążącej wokół gwiazdy - mówi Michael Endl, współautor badania. - Gdybyśmy przerwali obserwację po 15 latach - nie odkrylibyśmy planety. To sprawia, że zastanawiam się jak wielu innym gwiazdom towarzyszą masywne planety o nietypowych orbitach, których nie zauważamy - dodaje. Po 20 latach obserwacji astronomowie uchwycili moment - trwający ok. 2 lata - w którym planeta znajduje się najbliżej swojej gwiazdy.

Bardzo eliptyczne orbity egzoplanet nie są niczym niezwykłym dla planet o dużych masach wokół innych gwiazd, ale HR 5183b to jedyna znaleziona do tej pory egzoplaneta o takiej orbicie, która oddala się tak bardzo od "swojej" gwiazdy.

Badacze mają nadzieję, że znalezienie większej liczby planet takich jak HR 5183b może wyjaśnić jak planety o dużych rozmiarach pomagały kształtować układy gwiezdne. Na razie astronomowie nie wiedzą dlaczego orbita odkrytej planety jest aż tak eliptyczna.

- Kopernik nauczył nas, że Ziemia nie jest centrum Układu Słonecznego, a my rozwijając tę wiedzę odkrywając inne układy gwiezdne egzoplanet spodziewaliśmy się, że będą one kopią naszego układu - mówi prof. Howard. - Ale na tym polu spotyka nas jedna niespodzianka za drugą. Nowo odkryta planeta to kolejny dowód istnienia systemu, który nie jest odzwierciedleniem Układu Słonecznego, ale posiada znaczące cechy, które sprawiają, że Wszechświat jest niezwykle różnorodny - dodaje.