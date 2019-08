Nowe odkrycie: Czarna dziura jak 40 mld Słońc

W artykule, który ukaże się w "The Astrophysical Journal" czytamy, że zespół badaczy z Kianusch Mehrgan z Instytutu Maxa Plancka, użyła Very Large Telescope (VLT) z Europejskiego Obserwatorium Południowego do dokładniejszej obserwacji jądra galaktyki.

Obserwacje wykazały, że w centrum galaktyki może znajdować się czarna dziura o masie równej masie 40 miliardów Słońc.

Oznaczałoby, że jest ona dziesięć razy większa od Sagittarius A*, supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej.

"To najbardziej masywna czarna dziura odkryta w bliskim Wszechświecie" - twierdzą naukowcy.

Jest ona cztery do dziewięciu razy większa niż wynikałoby to z rozmiarów galaktyki, w której się znajduje, co oznacza, że powstała prawdopodobnie w bardzo rzadkich okolicznościach - w momencie zderzenia się dwóch galaktyk eliptycznych, których jądra miały nietypowo niewielką masę.