Pełnia Robaczego Księżyca coraz bliżej

O godzinie 2.43 w czwartek 21 marca nastąpi tak zwana Pełnia Robaczego Księżyca. Uznaje się ją za ostatnią pełnię zimową lub pierwszą pełnię wiosenną.

20 marca o godzinie 22.58 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Dzień później, 21 marca, zaobserwować na niebie będzie można zjawisko nazywane Pełnią Robaczego Księżyca. Jak pisze express.co.uk, nazwa wymyślona została przez Indian, którzy zauważyli, że gdy w marcu temperatura rośnie, na powierzchni ziemi pojawiają się robaki oraz dżdżownice. Zjawisko to przez inne plemiona nazywane było także Pełnią Klonowego Księżyca. Związane jest to z tym, że na przełomie zimy oraz wiosny w klonach zaczynał pojawiać się sok. Inne jej nazwy to Czysta Pełnia czy Skrzypiąca Pełnia.

Wiosna to dobry okres dla miłośników oglądania nieba. Czekają ich bowiem obserwacje gwiazdozbiorów, szczególnie Lwa, Panny i Wioślarza. Każdy z nich zawiera jasną gwiazdę, które razem tworzą tak zwany Trójkąt Wiosenny. Na początku wiosny wieczorem na niebie będzie widać Oriona oraz gwiazdę Syriusz, która jest najjaśniejsza na nocnym niebie.