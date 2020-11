Sondaż: Jak Polacy oceniają dziś Jana Pawła II?

– Nie dziwię się, że Polacy uznają działania papieża za niewystarczające. Kiedy na to, co robił, patrzymy z dzisiejszej perspektywy, bogatsi o doświadczenia i wiedzę, to faktycznie można uznać, że robił za mało. Ale to jednak Jan Paweł II w sposób zdecydowany zaczął z pedofilią w Kościele walczyć i to właściwie on wytyczył kierunek, w którym dziś idziemy – mówi ks. dr Piotr Studnicki, dyrektor biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Duchowny przypomina, że to Jan Paweł II w 2001 r. podniósł wiek ochrony małoletnich do 18. roku życia i nakazał, by sprawy dotyczące molestowania nieletnich kierować do Rzymu.