Biskup polowy metropolitą białostockim

- Archidiecezja Białostocka otrzymała nowego arcybiskupa metropolitę. Cieszymy się i przyjmujemy tę nominację otwartymi sercami. Na pewno czekają tu na niego nowe wyzwania, które będziemy wspólnie podejmować. Ufamy, że z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia to dzieło będzie pięknie prowadzone" – mówił po odczytaniu nominacji bp Henryk Ciereszko, administrator archidiecezji.

Archidiecezja białostocka nie miała swojego metropolity od marca, kiedy to ówczesny abp Tadeusz Wojda został mianowany arcybiskupem, metropolitą gdańskim.

Dewizą jego posługiwania są słowa: „In Te Domine speravi" (Tobie, Panie, zaufałem). Cztery lata później Benedykt XVI mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego. Został mianowany na stopień generała brygady.

Podziękował Ojcu Świętemu za zaufanie, jakim go obdarzył, wyznaczając mu nowe zadania. Abp Guzdek zaznaczył, że w pełnieniu nowej posługi pomocne mu będzie to, czego nauczył się w diecezji polowej. - „Będę chciał służyć, bo wojsko mnie tego nauczyło" - zaznaczył.

- Nauczyłem się więc otwartości do każdego człowieka bez względu na miejsce zamieszkania i to jest wielki zysk z tej posługi ponad dziesięcioletniej w ordynariacie polowym - dodał.

- Do posługi biskupiej zrodzony zostałem w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i ciekawe jest to, że idę do ośrodka, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest szczególnie rozwinięty. Były kapelan Wojska Polskiego bł. ks. Michał Sopoćko jest mi osobą bardzo bliską. Chciałbym w takim duchu, w duchu miłosierdzia sprawować swoją posługę w Archidiecezji Białostockiej" – dodał nowy metropolita białostocki.