Ojciec Rydzyk do słuchaczy na Jasnej Górze: Katolikiem trzeba być cały czas

- Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie trzeba być katolikiem, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami – mówił na Jasnej Górze o. Tadeusz Rydzyk podczas XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Dwudniowa pielgrzymka słuchaczy katolickiej rozgłośni rozpoczęła się w sobotę. Podczas wieczornej mszy ojciec Rydzyk nawiązał m.in. do programu 500 plus, ataków na Kościół i polityki, ale też skrytykował TVP. Poniżej dalsza część artykułu

Na Jasnej Górze słuchacze Radia Maryja przyszli przepraszać Matkę Boską. - Ona zetrze głowę węża. Ona zapowiedziała zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca. O to idziemy prosić, ale idziemy także przepraszać za to wszystko, co obraża Pana Boga, za te świętokradztwa, za kpiny, bezczeszczenie Najświętszego Sakramentu, Mszy św. W tym roku to było bardzo mocno w Polsce, na tych wszystkich bezwstydnych marszach to robią – mówił ojciec Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja zwrócił uwagę, że zagrożeniem dla Polski i Polaków jest tzw. Konwencja Stambulska. Zaapelował do rządzących, aby zajęli się tą kwestią.

– Ta Konwencja Stambulska, jak nie będzie odwołana – jest tu pan minister Kownacki, zna się na prawie – to co będzie? Będą wchodzić gorzej niż nóż w masło. A nie odwołali tego. Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali – mówił dyrektor Radia Maryja.

Chwalił rządowy program wsparcia rodzin. - Dobrze, że jest „500 plus", dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko – jeszcze duch. Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie trzeba być katolikiem, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi – podkreślił.

Wspominał o atakach na Kościół i dziękował za to, że świeccy modlą się za biskupów i kapłanów. – Nie zauważacie tego, co się dzieje? To aż wstyd mówić, bo nigdy takich słów nie wymawialiśmy. A na księży co wygadują i to akurat „ubrał się diabeł w ornat i na Mszę dzwoni". Radzę wam wszystkim kupić książkę „Pedofilią w Kościół", przeczytać i przeanalizować sobie, bo oni szykują się dalej – ostrzegał redemptorysta.

Jego zdaniem w Polsce usiłuje się narzucić ideologię gender m.in. poprzez media, np. filmy i seriale. – W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę. Wzorce złe – rozwód za rozwodem, partner za partnerem. Geje i wszyscy inni, LGBT. Coś obrzydliwego. Puszczają w TVP. Jaka to dobra zmiana? – pytał.

Dyrektor toruńskiej rozgłośni apelował do wiernych, aby upominali się również o ratowanie życia dzieci nienarodzonych. – Upominajcie się. I o to ratowanie życia też upominajmy się. My za cicho mówimy. Ta aborcja eugeniczna – a to zabijanie, bo mówią, że to dziecko jest chore, to go zabić. Żadnego nie wolno zabić. Nikogo, bo Pan Bóg się o to upomni. Tego też nie robią w Polsce – podkreślił redemptorysta.