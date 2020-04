Spowiedź z samochodu i święcenie palm

Wcześniej takie wyznanie grzechów wprowadził proboszcz parafii pw. św. Marcelina w wielkopolskim Rogalinie. On też będzie święcił palmy. Z samochodu.

W czasach pandemii, gdy kościół i wiernych dotknęły ograniczenia związane z koronawirusem, msze i modlitwy przeniosły się do sieci. Jednak tam nie można wyznać grzechów.

Według Konferencji Episkopatu Polski – najwłaściwszym miejscem do sprawowania sakramentu jest konfesjonał, jednak z uwagi na obecną sytuację księża mogą udzielać go poza nim - w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa. Stąd pomysł duchownych – spowiedzi w samochodzie.

Misjonarze oblaci z parafii Chrystusa Króla w Poznaniu zainicjowali akcję spowiedzi w wersji "drive thru".

Księża oczekują na wiernych w samochodzie, natomiast wierni podjeżdżają autem od strony kierowcy i spowiadają się, zachowując bezpieczną odległość ok. dwóch metrów. Nie wysiadają ze swojego auta. To odpowiedź parafii na trwającą pandemią.

– Wynika to z troski o tych, którzy z jednej strony nie wyobrażają sobie świąt bez spowiedzi, a z drugiej boją się zarażenia wirusem – tłumaczył o. Michał Hadrich OMI, proboszcz parafii.

To nie jedyny kościół który oferuje spowiedź w wersji "drive thru". Już od końca marca z taką inicjatywą wyszedł ks. Adam Pawłowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Marcelina w wielkopolskim Rogalinie.

Spowiadać w samochodzie można się od poniedziałku do środy w godz. 10 – 11 , 16– 17 i 19 – 20. Samochód z duchownym stoi na parkingu przed kościołem.

- W ubiegłym tygodniu wyspowiadałem w ten sposób 86 osób, niektóre przyjechały do spowiedzi 100 km – podaje ks. Pawłowski.

Zgodnie z przykazaniami kościelnymi, katolik powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty oraz przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć komunię. Księża przypominają, że okres wielkanocny trwa długo, na spowiedź i komunię wielkanocną wierni mają czas do 7 czerwca, do uroczystości Trójcy Przenajświętszej.