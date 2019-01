Polscy duchowni prawosławni spotkali się z Putinem

Delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odwiedziła Moskwę.

Oficjalna strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) orthodox.pl informuje, że z wizytą do Moskwy udali się arcybiskup lubelski i chełmski Abel, ks. prot. Jerzy Łukaszewicz oraz protodiakon Andrzej Dawidziuk. Delegacja PAKP udała się do Rosji z okazji dziesiątej rocznicy intronizacji patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla I.

"W trakcie pobytu w Patriarchacie Moskiewskim delegacja spotkała się z Jego Świątobliwością patriarchą Cyrylem oraz prezydentem Federacji Rosyjskiej Wladimirem Putinem. Członkowie delegacji odwiedzili monaster w którym znajdują się relikwie św. mniszki Paraskiewy z Turkowic. 31 stycznia br., arcybiskup Abel wraz z osobami towarzyszącymi wziął udział w św. Liturgii w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie" - czytamy w komunikacie PAKP.

Przemawiając przed prawosławnym duchowieństwem na Kremlu Władimir Putin poruszył temat Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, która ostatnio otrzymała autokefalię z rąk patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja I (duchowo przewodniczy prawosławnym na świecie).

Nowa ukraińska Cerkiew rywalizuje z najliczniejszą pod względem ilości parafii Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. Putin oskarżył władze w Kijowie o "ingerencję w sprawy cerkiewne".

- Pozostawiamy za sobą prawo do reagowania i zrobimy wszystko by obronić prawa człowieka, w tym prawo do wolności religijnej - mówił Putin, cytowany przez rosyjskie media.

Z wcześniejszych komunikatów wynika, że PAKP nie uznaje nowej ukraińskiej Cerkwi i staje w tym sporze po stronie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.