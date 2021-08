Abp Jędraszewski na kazaniu o Tusku. „Myślenie czysto ludzkie”

Do słów Tuska, w czasie mszy rozpoczynającej 41. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, odniósł się abp Marek Jędraszewski. - Potrzebne jest nam dzisiaj jakże bardzo trzeźwe, czyli w prawdzie, myślenie o najważniejszych sprawach - mówił w czasie homilii, wskazując na godność człowieka wynikającą z faktu, że został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. - Z tym wiąże się trzeźwe, czyli w prawdzie, myślenie o tym, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, co znaczy małżeństwo i rodzina, co znaczy miłość małżeńska i rodzinna będąca fundamentem trwałości narodu - dodał metropolita krakowski.

Były premier zauważył, że „urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia, bo nie ma wsparcia, bo mąż jest przekonany, że jest ok”. - Musimy podjąć działania, żeby polska kobieta miała poczucie, że jest równoprawna, że macierzyństwo nie zamieni ją w niewolnicę, a tak często się w Polsce dzieje - stwierdził.

Wspominając słowa Tuska hierarcha stwierdził, że nie pamięta, by „takie słowa padały publicznie, mówiące tak o godności kobiety, o godności macierzyństwa, o rodzinie, która na miłości rodzicielskiej i macierzyńskiej zwłaszcza się buduje”.

Arcybiskup przypomniał też słowa Tuska, które ten miał wypowiedzieć w 2012 roku na spotkaniu z Waldemarem Pawlakiem. Według „Wprost” ówczesny premier miał stwierdzić w czasie spotkania poświęconego reformie emerytalnej, że „dla państwa najtańsza jest rodzina bez dzieci”.

Choć zdaniem źródła, na które powoływał się „Wprost”, miał to być „żart, sarkazm” Tuska, to abp Jędraszewski ocenił, że „jest to myślenie czysto ludzkie, w kategoriach pieniądza i bieżącego czasu”. Zachęcał też do „myślenia po Bożemu”.