Będzie nowy sąd nad obrońcą księży pedofilów

- Uchybienia sądu dyscyplinarnego mają charakter rażący „do potęgi”, i musiały prowadzić do uchylenia orzeczenia. Waga, ranga sprawy, poważny zarzut konfliktu interesów, a samorząd popełnia tak jaskrawe błędy – mówił sędzia sprawozdawca Jarosław Sobutka z Sądu Najwyższego. Jak zaznaczył, przez takie błędy powstaje ryzyko przedawnienia, co można było odczytać jako apel o pilne ponowne zbadanie sprawy przez sąd adwokacki.

Nie chciał nic złego?

Adwokat Michał Kelm był opisywany przez "Rzeczpospolitą" - w październiku 2019 r. ujawniliśmy, że znany z obrony księży pedofilów mecenas, był zaufanym prawnikiem diecezji warszawsko-praskiej, gdzie prowadził sprawy nadużyć zgłaszane przez ofiary. Przed sąd dyscyplinarny trafił jednak w związku ze sprawą księdza Pawła K., skazanego na siedem lat więzienia za pedofilię i usuniętego z kapłaństwa.

O co chodziło?

Mec. Kelm miał nakłonić mężczyznę - ofiarę księdza K. do podpisania pełnomocnictwa i przyjęcia niekorzystnej ugody (miała wynieść 40 tys. zł) dotyczącej roszczeń wobec archidiecezji wrocławskiej. Podpisanie ugody mogło zamknąć drogę do starań ofiary o odszkodowanie. Mecenas miał zataić przy tym, że był także pełnomocnikiem kurii. Dopiero nowy adwokat pokrzywdzonego, mec. Janusz Mazur zgłosił sprawę do sądu dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu – sąd jesienią 2019 r. zakazał Kelmowi na rok wykonywania zawodu, a sąd wyższej instancji karę zaostrzył i zakaz przedłużył na trzy lata (informację o zakazie dla Kelma, i sprawę, która za tym stała ujawniła „Gazeta wyborcza”). Sąd dyscyplinarny uznał, że mec. Kelm złamał zasady etyki adwokackiej, działał w warunkach konfliktu interesów, i wbrew interesom swojego klienta – a to wykroczenie dyscyplinarne.

Michał Kelm wniósł kasację do Sądu Najwyższego.

- Nie chciałem zrobić nic złego i nie zrobiłem nic złego – powiedział Kelm podczas wtorkowej rozprawy. Orzeczeniu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego zarzucił rażące naruszenie prawa, a na czym konkretnie miało polegać wskazywał jego pełnomocnik zaznaczając, że „rzadko kiedy zdarza się, żeby orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury było dotknięte aż tyloma naruszeniami prawa, i to o charakterze rażącym”.

Sąd Najwyższy przyznał mu rację. Teraz sąd dyscyplinarny drugiej instancji musi ponownie zbadać sprawę.