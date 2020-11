Autobusy zawiozą chorych na Stadion Narodowy

W zajezdni przy ul. Stalowej trwa właśnie dostosowywanie miejskich autobusów do realizacji zupełnie nowych zadań. Jak informuje Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa warszawskiego ratusza zostaną one wyposażone w specjalne stanowiska z tlenem i przegrody ochronne dla kierowców. Tak przystosowanymi autobusami miejskimi pacjenci z SARS CoV-2 będą transportowani do nowego szpitala na Stadionie Narodowym z innych placówek medycznych stolicy. Będą oni mogli odbyć taką podróż na siedząco z zapewnioną ciągłą tlenoterapią. Gałecka zakłada, że jeden autobus będzie mógł przewieźć jednocześnie ok. 30 pacjentów.

Poniżej dalsza część artykułu