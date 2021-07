Biały Dom i celebryci przekonują młodych do szczepień

Zakażenia nabierają rozpędu szczególnie w tam, gdzie procent szczepień jest mały, w tym w Missouri, gdzie liczba zachorowań zwiększyła się w ciągu dwóch tygodni o 70 procent; Luizjanie, Kansas, Nebrasce, Newadzie czy Arkansas. To rejony zaliczane do konserwatywnych, gdzie wcześniej panował sceptycyzm w stosunku do noszenia masek i restrykcji, a teraz do szczepień.