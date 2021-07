Rosja: Chaotyczna walka z trzecią falą pandemii

Berlin zawiesił loty do Moskwy z powodu szybko rosnącej liczby chorych. Ale Moskwa z kolei wznowiła loty do Włoch i Bułgarii, choć tam Rosjanie po wylądowaniu muszą dwukrotnie robić testy na covid. Finlandia zaś denerwuje się, bo wykryła, że część kibiców wracających z meczów Euro w Petersburgu jest zakażona covidem. Helsinki skarżą się, że aż 40 proc. nowych chorych zakaziło się w Rosji.

Ponieważ jeszcze na początku pandemii Kreml scedował decyzje o tym, jak z nią walczyć, na władze regionalne, to one obecnie zaczynają wprowadzać obowiązkowe szczepienia i ograniczać możliwości przemieszczania się. We wszystkich przypadkach obowiązek otrzymania zastrzyku mają jednak nie wszyscy mieszkańcy, ale niektóre ich grupy: głównie urzędnicy wraz z pracownikami „budżetówki".

Nieco chaotyczne posunięcia władz „wywołują znaczne zamieszanie wśród ludzi", zauważył jeden z dziennikarzy. Jakkolwiek by jednak było, już co czwarty region Rosji wprowadził obowiązek szczepień różnych grup osób, czasami wraz innymi ograniczeniami, włącznie z zakazem przyjazdu turystów (np. Kamczatka czy Jamał).

Regiony biją na alarm, bo skończyły im się zapasy szczepionek – szczególnie dotyczy to Syberii. Podobnie skarżą się zagraniczni odbiorcy. Doszło do tego, że Gwatemala zażądała od Rosji zwrotu pieniędzy za Sputnik V (ok. 80 mln dolarów), bowiem zamiast 8 mln dawek dostała tylko 150 tys. Nie pomogła nawet wizyta gwatemalskiego ministra spraw zagranicznych Pedro Brolo w Moskwie. Władze Argentyny, które znalazły się w takiej samej sytuacji, zaczęły rozważać, by jako drugie dawki (po pierwszych z rosyjskiej szczepionki) podawać preparat firmy AstraZeneca lub chiński CanSino. Podobnie zdenerwowane są władze Meksyku – twierdzą, że od miesięcy wstępnie zaszczepieni nie mogą dostać drugiej dawki.