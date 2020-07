Zakażenie w kościele. Sanepid szuka wiernych

Sanepid w Białej Podlaskiej apeluje o pilny kontakt do osób, które uczestniczyły we mszach św. oraz przystępowały do komunii świętej oraz spowiedzi: w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu w dniach od 10 czerwca do 2 lipca oraz w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Kościeniewiczach w dniach 1 lipca do 3 lipca.