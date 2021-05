Brak szczepionek. Program hamuje

Punkty szczepień otrzymują informacje o tym, że dostawa szczepionek będzie opóźniona. Niektóre zawieszają działalność do końca maja.

Województwo pomorskie ma problem z niedoborem szczepionek. O zawieszeniu akcji szczepień do końca maja poinformowało właśnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. – Otrzymaliśmy pismo o skasowaniu naszego zamówienia. Przyczyn nie podano – mówi „Rzeczpospolitej" Sylwia Jeżewska z UCK, które codziennie szczepi 4300 osób wyłącznie szczepionką firmy Pfizer. Od początku miesiąca zaszczepiono tam 70 tys. osób.

Ze zbyt małą liczbą dawek borykają się także inne punkty na Pomorzu. Do końca maja zawieszony zostaje jeden z punktów drive-thru w Trójmieściu. To efekt opóźnień z dostawami preparatu firmy Johnson&Johnson. Jak poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuszmierowski, w ostatnich dwóch dostawach trafiło do Polski o 450 tys. dawek mniej, niż miało. – My także usłyszeliśmy, że możemy liczyć na dostawy tylko tych szczepionek, które zamówiliśmy już wcześniej. Inne zamówienia w maju nie będą realizowane – mówi Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Niezależnie od sytuacji ze szczepionkami ogromnym problemem jest słabnące zainteresowanie programem szczepień. W środę rano odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień minister Michał Dworczyk poinformował w RMF, że zaszczepionych i zarejestrowanych na szczepienia jest 48 proc. dorosłych Polaków. – To zbyt mało, żebyśmy uzyskali odporność zbiorową. Eksperci są zdania, że w przypadku epidemii koronawirusa o odporności zbiorowej można mówić, jeśli 70–80 proc. społeczeństwa zaszczepi się lub przechoruje Covid-19 – tłumaczył.

– Nie szczepią się nie tylko ludzie młodzi, ale także nie widzimy, by zwiększała się liczba osób zaszczepionych wśród osiemdziesięciolatków. To często osoby niesamodzielne, które nie mają jak dotrzeć do punktu. A mobilnych jest wciąż za mało – mówi Sutkowski.

Jego zdaniem teraz, poza akcjami promocyjnymi skierowanymi do każdej z grup wiekowych, potrzeba zaangażowania ze strony samorządów, w tym pomocy społecznej oraz lekarzy rodzinnych. – Powinno się wyszukiwać osoby niezaszczepione i zwracać się do nich bezpośrednio – mówi.

– Samorządy już to robią. Jedne wprowadzają ulgi do kina czy na przejazdy komunikacją miejską, inne promują szczepienia, pokazując szczepiących się włodarzy – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Dodaje, że działania takie prowadzi nie tylko Wałbrzych, o którym głośno jest już od kilku dni. – Robią to także małe gminy i powiaty – tłumaczy.

W piątek rząd zamierza zwrócić się do samorządowców z propozycją wspólnych działań zachęcających do szczepień.