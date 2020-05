Kazachstan odmraża gospodarkę. Na razie bez rozrywki

W piątek, po niemal dwóch miesiącach kwarantanny, poleciały pierwsze samoloty ze stolicy Nur-Sułtanu do największego miasta w kraju - Ałmaty. W ten sposób władze Kazachstanu rozpoczęły odmrażanie gospodarki. W najbliższych dniach rząd zapowiada wznowienie działalności przedsiębiorstw przemysłowych, firm budowlanych, drogowych i transportowych. Do normalnego funkcjonowania mają powrócić też banki. Władze w Nur-Sułtanie zapowiadają, że 11 maja w kraju zostanie zniesiony stan wyjątkowy.

Tymczasem prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdecydował jednak, że centra handlowe i rozrywkowe, kina, restauracje i parki wciąż pozostaną zamknięte do odwołania. Uczniowie nie powrócą na razie do szkół, a zajęcia na uniwersytetach wciąż będą zdalne. Na terenie całego kraju odwołano też wszystkie uroczystości majowe, również te związane z Ramadanem.

Na tle odmrażania gospodarki w kraju dochodzi do poważnych zmian kadrowych. W sobotę prezydent Kasym-Żomart Tokajew odwołał ze stanowiska przewodniczą Senatu Darigę Nazarbajewą. Powodów dymisji nie wskazano. Chodzi o starszą córkę byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, który obecnie stoi na czele wpływowej Rady Bezpieczeństwa. Przewodniczący Senatu to druga osoba w państwie, ponieważ w sytuacji kryzysowej zastępuje prezydenta. Gdy w marcu 2019 roku Nazarbajew podał się do dymisji, zastępował go ówczesny przewodniczący Senatu Tokajew. Wcześniej analitycy w Kazachstanie spekulowali, że najstarsza córka byłego prezydenta w przyszłości może stanąć na czele państwa.