Dworczyk dziękuje Trzaskowskiemu. Za pomoc w szczepieniach Władze Warszawy przygotowały miejskie autobusy, by służyły za poczekalnie dla osób, które chcą się zaszczepić podczas majówki Urząd Miasta Warszawy

- Narodowy Program Szczepień ma tylko dwie barwy - białą i czerwoną. Od początku zgodnie apelujemy, by wyjąć go poza nawias bieżącej polityki. Dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu i pozostałym samorządowcom, którzy włączyli się do organizowanej przez nas akcji – napisał Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień.