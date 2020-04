Pandemia fake newsów zalewa Europę

Zamieszanie wywołały też generowane przez rosyjskie media doniesienia, jakoby maszty technologii 5G miały przyczyniać się do rozprzestrzeniania się epidemii, co spowodowało zniszczenia infrastruktury w kilku państwach UE.

Dezinformację szerzą też Chiny, ale ich narracja jest inna od rosyjskiej. Po pierwsze, nakierowana na to, żeby pokazać, że to nie Chiny były źródłem pandemii. Po drugie, wyolbrzymiająca skalę pomocy Chin dla innych krajów dotkniętych pandemią. Przynosi to efekty. Opinia publiczna na Ukrainie i na Słowacji uważa, że Chiny pomagają im bardziej niż UE. A we Włoszech po raz pierwszy sondaże pokazały, że więcej ludzi postrzega Chiny jako strategicznego partnera niż USA.