Koronawirus w USA. Sytuacja na froncie pandemicznym w Michigan wymyka się spod kontroli

W ważnym stanie na północy wirus zbiera żniwo jak nigdzie indziej w USA. Demokratyczna gubernator jednak odmawia zaostrzenia restrykcji.

Korespondencja z Nowego Jorku Sytuacja na froncie pandemicznym w Michigan od kilku tygodni wymyka się spod kontroli. Liczba zakażeń od połowy lutego rośnie tam szybciej niż w innych stanach i osiągnęła w ostatnich dniach kilkanaście tysięcy dziennie. Szpitale się zapełniają, zgonów jest dwa razy tyle, co podczas grudniowej fali. 16 z 17 aglomeracji miejskich o najwyższym współczynniku zakażeń znajduje się właśnie w Michigan, a w ubiegłym tygodniu odnotowano tam kilkanaście procent wszystkich zakażeń w USA. Przy czym 10-milionowe Michigan stanowi nieco ponad 3 proc. populacji całego kraju. Poniżej dalsza część artykułu

Niemniej jednak gubernator Gretchen Whitmer, demokratka, która w ubiegłym roku wprowadziła jedne z najsurowszych restrykcji pandemicznych w kraju, tym razem odmawia lockdownu. Apeluje do mieszkańców o ostrożność i liczy na ich współpracę. Sugeruje, ale nie wymaga, dwutygodniowe zawieszenie nauczania w szkołach średnich, zajęć sportowych oraz serwowanie posiłków w restauracjach tylko na zewnątrz. – Zamiast rozkazywania, że zamykamy wszystko, zachęcamy mieszkańców do przestrzegania zasad, które wiemy, że przynoszą skutki – powiedziała w środę Whitmer, podkreślając, że nadal w Michigan obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz ograniczenia co do liczby osób przebywających w publicznych miejscach.

Tłumaczy, że problemem w jej stanie nie jest brak ograniczeń, ale łatwo rozprzestrzeniające się odmiany wirusa.

W ubiegłym roku uważana za wschodzącą gwiazdę Partii Demokratycznej i potencjalną kandydatkę na stanowisko wiceprezydenta, gubernator Whitmer tym razem publicznie starła się z administracją Joe Bidena, która w sytuacji, jaka panuje w Michigan, zaleca zamknięcia i restrykcje. Odmówiła przysłania większej liczby szczepionek do Michigan, o co prosi gubernator Whitmer.

– W przypadkach takich jak w Michigan, gdzie liczba zakażeń rośnie w niekontrolowany sposób, rozwiązaniem nie jest szczepienie. Rozwiązaniem jest pozamykanie wszystkiego, powrót do podstaw walki z pandemią, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa poprzez zmniejszenie fizycznych kontaktów między ludźmi – powiedziała dyrektor Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) Rochelle Walensky.

Wiosną 2020 r. Whitmer wprowadziła miesięczny lockdown, co wywołało protesty mieszkańców i zaostrzenie konfliktu między nią a republikańskimi ustawodawcami, którzy podważyli jej rozporządzenia. Zdaniem komentatorów, biorąc pod uwagę to, że republikanie kontrolują stanową legislaturę, Whitmer ma związane ręce. – To byłoby polityczne samobójstwo – stwierdził republikański poseł stanowy Steve Johnson.