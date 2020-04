Wielka Brytania: Najtragiczniejsza doba od początku epidemii

Liczba zgonów ze środy jest najwyższa od początku epidemii. Do tej pory najwięcej ofiar - 938 - zanotowano w środę 8 kwietnia. Łącznie w Wielkiej Brytanii z powodu wirusa SARS-CoV-2 zmarło już 8958 pacjentów. O najnowszych statystykach poinformował w piątek o godz. 18.00 polskiego czasu brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Zaapelował o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. - Drzwi frontowe są lepsze niż jakakolwiek maska - zwrócił uwagę, apelując o pozostanie w domach.

We wtorek na Wyspach zanotowano 5706 nowych zakażeń koronawirusem. To druga najwyższa liczba nowych przypadków od początku pandemii. Rekordowe 5903 zachorowań zanotowano 5 kwietnia. Łącznie liczba chorych wynosi już ponad 70 tys. W Europie więcej zakażonych odnotowano dotąd tylko we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, a poza Europą - w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Iranie.