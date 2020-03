Wojsko na ulicach? Rząd chce zaostrzyć kwarantannę

We wtorek rząd prawdopodobnie zdecyduje o zaostrzeniu zasad kwarantanny. – Po ostatnim weekendzie widać, że należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem – mówił podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Decyzje w tej sprawie ogłosi we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek przez cały dzień trwały w tej sprawie konsultacje z lekarzami, ekspertami i Ministerstwem Zdrowia.

Szczegółów na razie nie ma. – Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne, administracyjne przepisy – zapowiedział w niedzielę wieczorem na antenie Polsat News minister kultury Piotr Gliński. Jak dodał, nie chodzi o kary, ale o to, by wprowadzić obostrzenia administracyjne w miejscach pracy i w sklepach. To prawdopodobnie konieczność zmniejszenia liczby osób przebywających jednorazowo w jednym pomieszczeniu. – Ludzie ustawiają się w kolejkach w odpowiedni sposób, ale nie wszędzie – mówił wicepremier.