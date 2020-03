LOT kończy akcję „LOTdoDomu"

W ciągu dwóch tygodni samolotami narodowego przewoźnika sprowadzono do kraju prawie 42 tysiące osób, w tym – jak ujawnił MSZ – prawie 700 obywateli innych państw UE. Według źródeł „Rz" program „LOTdoDomu" ma być realizowany tylko do 5 kwietnia. Ostatnie cztery loty zaplanowano m.in. z Londynu i Bergen. – Idea projektu została zrealizowana, a rząd nie chce angażować się w sprowadzanie kolejnych setek czy tysięcy potencjalnie zakażonych, m.in. z takich epicentrów koronawirusa, jak Wielka Brytania, gdzie żyje 900-tysięczna Polonia – twierdzi nasz informator.

Wśród wielu polskich zakażonych są osoby właśnie przybyłe z zagranicy. Nowe zakażenia to po części efekt kontaktów z tymi osobami. Także sam rząd widział wady tego pomysłu – setki osób w samolocie to wielkie ryzyko zakażenia tysięcy ludzi w kilka dni – powrót z Anglii czy Amsterdamu własnym samochodem jest bezpieczniejszy.

– Spośród 1905 próbek potwierdzonych, blisko jedna czwarta to ludzie poniżej 30. roku życia. Z reguły chorują lżej niż osoby starsze, ale ich mobilność to zagrożenie dla rodziców i dziadków – wskazuje Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Nowy agresywny wirus zaraził więc ok. pół tysiąca młodych. GIS apeluje, by młodzi izolowali się w domu, z czym jest duży problem.