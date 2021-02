Koronawirus. Strefa Schengen coraz bardziej podzielona granicami

Korespondencja z Brukseli

Komisja Europejska wysłała list do rządów państw członkowskich, w którym przypomina im o tym, co same uzgodniły w unijnych rekomendacjach dotyczących kontroli na granicach oraz tzw. podróży niezbędnych. To niezobowiązujące wytyczne mówiące o tym, w jakich sytuacjach można wprowadzać zakaz wjazdu z innych państw w strefie Schengen i jakie sytuacje powinny być absolutnie zwolnione z obostrzeń.