USA: Domagają się wprowadzenia obowiązku szczepień medyków

- Szczepionki przeciw COVID-19 stosowane w Stanach Zjednoczonych okazały się bezpieczne i skuteczne - powiedział David Weber, profesor medycyny na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill.

- Wymagając szczepień jako warunku zatrudnienia, zwiększamy poziom ochrony personelu medycznego, poprawiamy ochronę naszych pacjentów i pomagamy w osiągnięciu ochrony społeczności. Jako personel medyczny jesteśmy zaangażowani w realizację tych celów - dodał.

Oświadczenie zostało zorganizowane przez Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) i podpisane przez Infectious Diseases Society of America (IDSA) oraz pięć innych grup.

Nastąpiło to po ośmiotygodniowym analizowaniu danych dotyczących trzech szczepionek dopuszczonych do użytku w Stanach Zjednoczonych, wskaźników szczepień i prawa pracy.