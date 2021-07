W Rosji ruszyły testy szczepionki Sputnik V z udziałem dzieci

W ciągu miesiąca dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła z ok. 9 tysięcy do ponad 24 tysięcy.

Do ubiegłego tygodnia w Rosji zaszczepiono przeciw COVID-19 co najmniej jedną dawką 23 mln osób, co stanowi nieco ponad 15 proc. mieszkańców kraju.

Jak dotąd w Rosji, od początku epidemii, wykryto ponad 5,6 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 138 579 chorych na COVID-19.