Koronawirus. Dania powoli wycofuje się z "przepustek covidowych" Adobe Stock

Duński rząd porozumiał się z większością partii zasiadających w parlamencie co do tego, by od poniedziałku w kraju został zniesiony obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej - maski trzeba będzie jednak nadal nosić w środkach transportu publicznego.