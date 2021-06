Europoseł o "paszportach covidowych": Od początku tego chcieliśmy

- Od początku chcieliśmy by powstał taki certyfikat - jest swojego rodzaju paszportem lub przepustką do tego, aby można było swobodniej podróżować po terytorium UE. W dokumencie tym mamy wpisane imię i nazwisko, rodzaj szczepionki i kiedy była przyjęta. Pod uwagę wzięto też czy przechodziliśmy tę chorobę i czy tym samym mamy status ozdrowieńca lub informację kiedy ostatnio się testowaliśmy. Certyfikat covidowy powinien radykalnie podnieść poziom bezpieczeństwa nas wszystkich – zarówno podróżujących jak i tych do których przyjeżdżają goście – ocenił europoseł.

Bogusław Liberadzki odniósł się również do zarzutów stawianych UE w sprawie dystrybucji szczepionek, zwłaszcza porównując to ze sposobem w jaki poradziła sobie z tym zadaniem Wielka Brytania.

– Szczepionki to produkt w dużej mierze brytyjski, którym Wielka Brytania nie dzieliła się z nikim, a w UE dzielimy się szczepionkami wszyscy między sobą - solidarnie. Po drugie, Wielka Brytania to ponad 60 milionów mieszkańców, a UE to ponad 400 milionów mieszkańców i 27 państw. Do tego dochodzą procedury, co przekłada się na sprawność decyzyjną na forum Rady Europejskiej i PE, ale z drugiej strony to jest też urok UE - czynnik trzymający nas razem - mówił.

Eurodeputowany ocenił też, że spadek zaufania do Unii w związku z pandemią zostanie przezwyciężony. - Jestem zdania, że antyeuropejskie nastroje będą się zmieniać na korzyść UE – stwierdził eurodeputowany.