Raport WHO: W których krajach Europy jest najwięcej zgonów na COVID-19?

Oznacza to, że liczba wykrywanych zakażeń - tydzień do tygodnia - spadła o blisko 200 tysięcy. Tydzień temu WHO informowała o 5 705 981 zakażeniach koronawirusem na świecie - i był to najwyższy tygodniowy przyrost liczby zakażonych od początku pandemii koronawirusa.

Z danych WHO wynika, że w ciągu minionego tygodnia zmarło 90 242 chorych na COVID-19. To pierwszy od siedmiu tygodni tydzień, gdy liczba ta - tydzień do tygodnia - spada (tydzień wcześniej informowano o 93 523 zgonach).

52 proc. zakażeń koronawirusem wykrytych w ubiegłym tygodniu na świecie to zakażenia wykryte w Azji Południowo-Wschodniej. 95 proc. z tych zakażeń wykryto w Indiach.

W Indiach wykryto w minionym tygodniu 50 proc. wszystkich zakażeń wykrytych na świecie i 30 proc. wszystkich zgonów chorych na COVID-19.

Najmniej zakażeń - 40 656 - wykryto w Afryce. To 1 proc. wszystkich wykrytych na świecie zakażeń.