Koronawirus. Indie: W szpitalu zabrakło tlenu - 22 zakażonych zmarło

- Doszło do wycieku z cystern w Nashiku, to był duży wyciek, zdecydowanie miał wpływ na szpital, do którego cysterny zmierzały - mówił minister zdrowia Maharasztry, Rajesh Tope.

Administracja współpracuje obecnie z dyrekcją szpitala, by tlen jak najszybciej trafił do pacjentów, którzy tego potrzebują najbardziej.