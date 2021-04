Koronawirus w Polsce. Jak kształtował się wskaźnik zakażeń w województwach 22 kwietnia?

Wskaźnik ten spadł 22 kwietnia poniżej 30 również w województwie lubuskim tym wykryto co najmniej 2 078 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 29,39.

Województwem z poziomem tego wskaźnika poniżej 30 jest też pomorskie, gdzie w ciągu tygodnia wykryto co najmniej 4 238 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 25,8 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

Trzecim takim województwem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 2 114 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 21,26 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Pierwszym jest województwo podkarpackie - w ciągu siedmiu ostatnich dni wykryto tam co najmniej 2 888 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 19,4 na 100 tysięcy mieszkańców.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 46,02 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 14 522 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie dolnośląskim wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 41,85 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 8 491 zakażeń koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 37,69, co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 9 234 zakażenia koronawirusem.

W woj. opolskim wskaźnik wynosi 34,05 (w liczbach bezwzględnych - 2 338 zakażeń).

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosi obecnie 37,47 (6 422 zakażenia w 7 dni).

W tych pięciu województwach - jak poinformował 21 kwietnia minister Niedzielski - po 26 kwietnia nauka w klasach I-III będzie nadal prowadzona zdalnie, zamknięte pozostaną też salony fryzjerskie i salony urody. W pozostałych województwach zostaną one otwarte, a dzieci z klas I-III wrócą do szkół w trybie hybrydowym.

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 32,38 (3 838 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie małopolskim wskaźnik obecnie wynosi 31,4 (w liczbach bezwzględnych to 7 504 zakażenia).

W województwie kujawsko-pomorskim wykryto co najmniej 4 540 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 31,34.

W woj. świętokrzyskim wskaźnik wynosi obecnie 30,4 (2 618 zakażeń w 7 dni).

W województwie mazowieckim wskaźnik wynosi obecnie 30,32 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 11 519 zakażeń.