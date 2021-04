Koronawirus. Zaszczepieni Amerykanie latem będą mogli odwiedzać Europę? AFP

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen oświadczyła w rozmowie z "The New York Times", że zaszczepieni na COVID-19 Amerykanie powinni mieć możliwość swobodnego podróżowania do Europy latem - informuje Reuters.