Szef BioNTech: Odporność stadna w Europie w lipcu lub sierpniu

- Europa osiągnie odporność stadną w lipcu, najpóźniej w sierpniu - ocenił w środę szef niemieckiej firmy farmaceutycznej BioNTech, która opracowała szczepionkę przeciwko COVID-19 z firmą Pfizer. Ostrzegł jednak, że odporność stadna początkowo nie będzie dotyczyć dzieci, gdyż szczepionka została dotychczas zatwierdzona do użytku dla osób powyżej 16 roku życia.

Sahin przyznał także, że dane wskazują, że odpowiedź immunologiczna u osób, które otrzymały już szczepionkę, słabnie z czasem i możliwe, że niezbędne będzie otrzymanie trzeciej dawki. - Z badań wynika, że skuteczność szczepionki BioNTech-Pfizer spada z 95 proc. do około 91 proc. po sześciu miesiącach - powiedział. - W związku z tym możemy potrzebować trzeciego zastrzyku, aby ponownie zwiększyć ochronę szczepionkową do prawie 100 proc. - dodał.

Osoby zaszczepione otrzymują obecnie drugą dawkę trzy tygodnie po pierwszym szczepieniu. W niektórych krajach odstępy między podaniem dawek są jednak dłuższe. Sahin zasugerował, że trzecia dawka powinna być podana od dziewięciu do 12 miesięcy po pierwszym zastrzyku. - Spodziewam się, że później konieczne będzie odnawianie dawki co roku lub może co 18 miesięcy - stwierdził.