Indie pogrążone w epidemii. To obecnie co trzeci przypadek na świecie

W swojej cotygodniowej aktualizacji epidemiologicznej WHO podała, że w tygodniu poprzedzającym niedzielę w Indiach odnotowano 2 172 063 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co stanowi 38 proc. wszystkich przypadków na świecie.

Oznacza to 52-procentowy wzrost liczby przypadków w Indiach w porównaniu z poprzednim tygodniem.

"Przez trzeci tydzień z rzędu region Azji Południowo-Wschodniej odnotował największy względny wzrost zarówno liczby zachorowań, jak i zgonów" - podaje WHO. Podkreślono, że statystyki te to przede wszystkim wynik sytuacji w Indiach.

Wstępne dane zebrane przez WHO wskazują, że wariant B.1.617, który został po raz pierwszy wykryty w Indiach, "ma wyższe tempo rozwoju, niż inne krążące w Indiach warianty, co sugeruje potencjalnie zwiększoną zdolność do przenoszenia się".