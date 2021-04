Koronawirus w Polsce. Jak święta wpłynęły na sytuację epidemiczną? Ekspert odpowiada

- Mniej optymistyczny scenariusz jest taki, że dojdą do nas zakażenia świąteczne - zastrzegł. Jak dodał będzie to widać, gdy poznamy liczbę zakażeń wykrytych w ciągu najbliższych kilku dni.

Mówiąc o dużej liczbie zgonów (w ciągu ostatniej doby zmarły 644 osoby chore na COVID-19) dr Sutkowski mówił, że jest to pokłosie "zakażeń z okresu 25 marca - 1 kwietnia".

Jednocześnie lekarz ubolewał, że obecnie chory na COVID-19, który trafia do oddziału covidowego "długo choruje w domu".

- Apelujemy do chorych, aby zgłaszali się wcześniej. To ludzie młodsi niż jesienią, trafiają do szpitala często w cięższym stanie. Leczą się na własną rękę - wtedy w drugim tygodniu choroby dochodzi do gwałtownych problemów zdrowotnych co często powoduje hospitalizację już na oddział intensywnej opieki medycznej, pod respirator - mówił dr Sutkowski. Jak dodał spośród chorych trafiających pod respirator co najmniej 2/3 umiera.