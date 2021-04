UE zaszczepi większość mieszkańców do końca czerwca

Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia będą w stanie w pełni zaszczepić ponad 55 proc. swoich populacji do końca czerwca - podaje Bloomberg, cytując prognozy zawarte w notatce wykonawczej Komisji Europejskiej. Mają potwierdzać to szacunki dotyczące dostaw szczepionek, które kraje UE spodziewają się otrzymać w drugim kwartale.

Komisja Europejska wielokrotnie powtarzała, że ??licząca niemal 450 milionów mieszkańców Wspólnota, ma otrzymać do końca czerwca około 360 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Nie wliczono w to około 100 mln wcześniej wysłanych dawek. Zdaniem ekspertów wystarczyłoby to, aby osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie co najmniej 70 proc. dorosłej populacji UE do lata.