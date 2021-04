Królowa Elżbieta opuściła pałac. Zażartowała z Rosjan

94-letnia królowa nie pojawiała się publicznie z powodu pandemii koronawirusa. W środę wzięła udział w nabożeństwie w południowo-wschodniej Anglii.

Elżbieta powiedziała, że jest zachwycona z powodu możliwości ponownego wzięcia udziału w nabożeństwie i żartowała z oficerem z Królewskich Australijskich Sił Powietrznych.

Zapytała, czy myśliwce, przy których pracował, zostały "wysłane, aby ścigać Rosjan?", na co on odpowiedział: "To prawda, dla nas to świetna zabawa".

Brytyjskie siły powietrzne w ostatnich miesiącach przechwyciły coraz większą liczbę rosyjskich samolotów zbliżających się do brytyjskiej przestrzeni powietrznej.

Od czasu wprowadzenia w Wielkiej Brytanii pierwszego lockdownu, królowa Elżbieta zaledwie cztery razy pojawiała się poza murami pałacu.

W styczniu królowa i jej 99-letni mąż Filip otrzymali pierwszą dawkę szczepionki. Pałac Buckingham nie informował o drugiej dawce szczepionki, która w Wielkiej Brytanii podawana jest 12 tygodni po otrzymaniu pierwszej.